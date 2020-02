US-Wahlkampf: Zweite Vorwahl in New Hampshire startet

Kein Verkehr auf der Schiene und auf dem Bodensee, eine gescheiterte Landung und ein gestrichener Flug am Bodensee-Airport, der Riedlewald und der Moleturm gesperrt: Auch in Friedrichshafen hinterlässt Sturmtief Sabine am Montag seine Spuren. Die Schäden halten sich bislang allerdings in Grenzen. Das gilt auch für den gesamten Bodenseekreis: Bis zum frühen Nachmittag zählten die Feuerwehren kreisweit zwar 75 Einsätze, größere waren aber nicht darunter.