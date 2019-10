US-Strafzölle auf EU-Importe treten in Kraft

Von bw

Die Stadt Markdorf will im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben die Rücknahme des regionalen Grünzugs im Bereich Konrad-Adenauer-Straße bis zur vorhandenen Bebauung in Wangen beantragen, das hat der Gemeinderat mit Mehrheit in der Sitzung am Dienstag beschlossen. Der Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplans beinhalte nur minimale Veränderungen im Bereich der Stadt, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Aufgrund ungenügender Informationen hatte die Umweltgruppe eine Vertagung dieses Beratungspunktes beantragt, ...