US-Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe genehmigt

Von Schwäbische Zeitung

Eine 61 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der K7580 ums Leben gekommen. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug zwischen Edelbeuren und Erolzheim gegen einen Baum.

Nach Erkenntnissen der Polizei war die 61-Jährige gegen 12 Uhr von Erolzheim in Richtung Edelbeuren unterwegs. Am Waldbeginn fuhr sie in einer Linkskurve geradeaus. Sie prallte gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst und die Feuerwehr kamen an die Unfallstelle.