US-Starmoderatorin Megyn Kelly und NBC trennen sich endgültig

Von Sebastian Mayr

Drogenrazzia in Neu-Ulm: Bei einem Großeinsatz haben Polizisten am späten Freitagabend ein Asylbewerberheim in der Neu-Ulmer Innenstadt durchsucht. Dabei fanden sie Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“ sowie eine fünfstellige Summe Bargeld. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Drei Beschuldigte, die bereits per Haftbefehl gesucht worden waren, befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.