Ein US-Soldat ist im Süden Afghanistans nach einer Explosion ums Leben gekommen. Der Soldat sei in der Provinz Helmand auf Patrouille gewesen, als in seiner Nähe ein Sprengsatz detoniert sei, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Soldat erlag gestern seinen Verletzungen. Der Vorfall wird weiter untersucht. Seit Januar sind vier US-Soldaten in Afghanistan ums Leben gekommen.