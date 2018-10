US-Sicherheitsberater Bolton wegen INF-Vertrag in Moskau

Gerade packt Roland sein ganzes Angelzeug zusammen, befestigt Ruten, Köderbox und den anderen Krimskrams an seinem alten Fahrrad. Das klapprige Gefährt sieht so aus, als würde es auch dann niemand klauen wollen, wenn es das Letzte auf der Welt verbliebene wäre. Der groß gewachsene Mann – hager, vom Wetter gegerbtes Gesicht, grüner Overall – steht direkt dort auf dem rechten Damm, wo der Rhein bei den österreichischen Gemeinden Hard und Fußach in den Bodensee mündet.