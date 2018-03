US-Sender: Mutmaßlicher Bombenattentäter von Texas tot

Die Planungen für den Molldietetunnel beginnen in den nächsten sieben Jahren. In die Prioritätenliste des Landes, die am Dienstag in Stuttgart vorgestellt wurde, hat es die Ravensburger Ortsumfahrung als eines von insgesamt zehn Großprojekten im Regierungsbezirk Tübingen geschafft, die bis spätestens 2025 angegangen werden.

Der Landkreis hat dabei gleich doppelten Grund zur Freude: Auch die Ortsumfahrung Gaisbeuren/Enzisreute steht auf dieser Liste des Verkehrsministeriums ganz oben.