US-Schauspielerin Sally Field bei Klimaprotest in Washington

Die US-amerikanische Schauspielerin Sally Field hat in Washington mehr Engagement gegen den Klimawandel angemahnt. „Wir können uns nicht in unseren Komfortzonen, auf unseren Sofas zurücklehnen und uns fragen: Was können wir tun?“, sagte die 73-Jährige, wo sie sich einer Protestaktion ihrer Kollegin Jane Fonda anschloss. „Wir können etwas tun“, sagte Field. Die zweifache Oscar-Preisträgerin wurde im Zuge der Kundgebung vor dem Kapitol von der Polizei abgeführt, wie auf der Twitterseite der Aktion „Fire Drill Fridays“ auf Videos zu sehen ist.