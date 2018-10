US-Regierung will Abrüstungsvertrag mit Russland kündigen

Wenn Daniel Keck am Sonntag seine Ladenregale absperren muss, dann versteht er die Welt nicht mehr. Wenn seine Mitarbeiter an der Kasse die Waren vom Band nehmen müssen und zurück ins Regal legen. Wenn sich Kunden beschweren mit den Worten: „Ihr spinnt doch!“ Dabei tut Keck nichts, außer Gesetze zu befolgen. „Ich möchte mich an das Gesetz halten, aber ich möchte auch, dass die Kunden morgens etwas zum Frühstücken haben“, sagt er.

Beim Fall der Bäckerei Keck in Schemmerhofen geht es um die Wurst, aber vor allem ums Prinzip.