US-Rapper Kanye West feiert Donald Trump mit neuem Song

Der amerikanische Rapper Kanye West hat ein Lied veröffentlicht, in dem er die Politik von Donald Trump verteidigt. In „Ye vs. The People“ kritisiert West die seiner Meinung nach in den USA weit verbreitete Idee, Schwarze müssten die Demokratische Partei wählen. Zudem feiert er den Wahlspruch des Präsidenten - „Make America Great Again“ - als neue Idee für das Land. West ist einer der wenigen amerikanischen Prominenten, die Trump öffentlich unterstützen.