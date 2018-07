US-Präsident Clint Eastwood wird es nicht geben

San Francisco (dpa) - Politik und Entertainment sind für Clint Eastwood getrennte Dinge. Doch ausgerechnet Eastwood, der seit langem als Stütze der Rechten in Hollywood gilt, löste mit seinem Oscar-prämierten „Million Dollar Baby“ (2005) eine hitzige Kontroverse über Sterbehilfe aus.

Dass der beliebte Meister nicht nur Regie führte, sondern in der Rolle eines Trainer-Ersatzvaters gar selbst Hand anlegte und seiner querschnittsgelähmten Spitzenboxerin (Hillary Swank) den Sterbewunsch erfüllte, brachte nicht nur christliche Fanatiker gegen ihn auf. Es gab Proteste vor Kinos, während Befürworter der Sterbehilfe versuchten, den Hollywoodstar für sich zu vereinnahmen. Ihm sei der politische Aspekt bei den Dreharbeiten nicht mal in den Sinn gekommen, behauptete der Filmemacher damals in der „New York Times“ über die scharfe Debatte.

Vor Versuchen, ihn politisch rechts oder auch links einzuordnen, hat Eastwood mehrfach mit dem Hinweis gewarnt, er sei dafür „zu individualistisch“. Doch er machte keinen Hehl daraus, dass er als Republikaner Richard Nixon, Ronald Reagan und John McCain im Präsidentschaftswahlkampf unterstützte. Hohe politische Ämter schloss er für sich immer aus, doch 1986 gelang ihm ein haushoher Wahlsieg. Mit über 70 Prozent der Stimmen wurde Eastwood, weitab von Hollywood, zum Bürgermeister seines kalifornischen Wohnortes Carmel gewählt. Freunde wie Gegner billigten ihm nach zweijähriger Amtszeit zu, dass er den Posten gewissenhaft ausfüllte.

Für seinen Parteifreund Arnold Schwarzenegger gab Eastwood dann bereitwillig „grüne Regieanweisungen“, als Berater in Naturschutz- und Naturparkfragen. Als ehrenamtliches Mitglied gehörte Eastwood dem staatlichen Naturpark- und Freizeitausschuss seit 2001 an. Der Hollywoodstar ist als Naturfreund, nicht aber als lautstarker Umwelt-Aktivist bekannt, wie etwa sein Kollege Robert Redford, der mit E-Mail-Kampagnen und Protestaufrufen Alarm schlägt, wenn es um Ölbohrungen in Alaska und die Lockerung strikter Umweltauflagen geht.

Als „absolut dämlich“ schimpfte Eastwood Mitte der 90er Jahre über den Einfluss der ultrakonservativen Rechte auf die republikanische Partei. Eine Einladung von George Bush, sich als Wahlkampfhelfer für ihn ins Zeug zu legen, lehnte Eastwood ab, berichtet die Filmdatenbank „imdb.com“. „Ich mag die liberalistische Einstellung, jeden alleine zu lassen. Schon als Kind fand ich es nervig, wenn Leute vorschrieben, wie man leben sollte“, so Eastwood.

Eastwood schätzt den amerikanischen Präsidenten Barack Obama, kritisiert ihn aber auch. „Man kann eine Wahl gewinnen, aber heißt das auch, dass man ein Land regieren kann? Bisher hat Obama kaum Führungsstärke gezeigt“, sagte der Regisseur und Schauspieler dem Hamburger Magazin „Stern“ im Februar. „Ich empfinde enorme Sympathie für ihn. Aber er wird harte Entscheidungen treffen müssen“, sagte Eastwood.