Das wird ein wahres Festwochenende in Laupheim, wenn die Stadt am kommenden Freitag, Samstag und auch am Sonntag noch ihr 150-jähriges Jubiläum der Stadt-Begründung feiert.

Am und im Schloss gibt es den Festakt mit Zapfenstreich, im Zentrum auf dem Marktplatz wird mit einem dreifach-Konzert gefeiert – und am Sonntag lädt das Brunnenfest in die Stadt.

Keine geringere als die „Münchener Freiheit“, Kultband der achtziger Jahre mit immer noch großer Anhängerschaft, gibt am Samstag ab 21 Uhr ein Stelldichein, und die ...