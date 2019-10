US-Militärflugzeug nahe Trier abgestürzt: Pilot überlebt

Auf Höhe des Tuttlinger Stadtgartens ist am Dienstagnachmittag ein neunjähriger Junge von einem Lastwagen überfahren worden. Er wurde lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 11“ in das Klinikum nach Villingen-Schwenningen transportiert. Notarzt Ekhard Stegmann hatte das Kind zuvor in ein Koma versetzt.

Gegen 15.35 Uhr war der Neunjährige mit seinem Tretroller auf der Kaiserstraße in Richtung Stadtgarten gefahren.