US-Militär: 60 Terroristen bei Luftangriff in Somalia getötet

Die Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ zur Kündigung des Musikschulleiters Karlheinz Vetter hat offensichtlich für große Aufregung im Kressbronner Rathaus gesorgt. Bürgermeister Daniel Enzensperger hat als Reaktion auf den Artikel eine Pressemitteilung an den Presseverteiler der Region verschickt, in der er die Berichterstattung in der SZ scharf angreift. Wie berichtet geht Vetter nach knapp 20 Jahren aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Rathauschef im April kommenden Jahres nach Tettnang.