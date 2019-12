US-Medien: Zwei Tote nach Schüssen in Kirche

Von Schwäbische Zeitung

In den Vorarlberger Skigebieten haben sich am Sonntag zahlreiche Skiunfälle ereignet. Das meldet die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Teilweise gab es dabei erhebliche Verletzungen. Das Gebiet ist bei Skifahrern in der Region besonders beliebt.

Nach den bisher vorliegenden Informationen stießen unter anderem am Hochjoch in Schruns zwei Skifahrer zusammen. In St. Gallenkirch kam es zu einer weiteren Kollision.

In Lech/Zürs gab es insgesamt vier Skiunfälle mit zumindest zwei Beteiligten.