US-Medien: Schütze von Thousand Oaks identifiziert

Bei dem Schützen, der in einer Bar in Kalifornien mindestens zwölf Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt hat, soll es sich um einen 29 Jahre alten weißen Mann handeln. Seine Waffe habe er legal erworben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf Ermittlungskräfte. Offiziell bestätigt wurden dass bislang nicht. In Thousand Oaks nahe Malibu hatte ein Mann vergangene Nacht auf Gäste einer Tanzbar geschossen. Der Mann selbst wurde unter den Toten in der Bar gefunden. Sein Motiv ist noch unklar.