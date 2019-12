US-Kongress will Sanktionen gegen China wegen Uiguren

Einer der größten Arbeitgeber in Aalen, das Unternehmen Mapal, hat für Februar Kurzarbeit angekündigt. Firmenchef Jochen Kress will mit diesem Ventil den Strukturwandel in der Branche abfedern und gleichzeitig neue Geschäftsfelder entwickeln.

Die gute Nachricht zuerst: „Mapal möchte die Krise gemeinsam mit den Mitarbeitern bewältigen“, so versichert Firmenchef Jochen Kress. Ganz ohne Einschnitte kommt der Werkzeughersteller jedoch nicht durch das Tal der Tränen.