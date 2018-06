US-Künstlerin baut Ast-Skulpturen in New Yorker Park

Aus Hunderten Ästen hat die US-Künstlerin Maren Hassinger Skulpturen für einen New Yorker Park gebaut. Die acht Werke in unterschiedlichen Formen stehen im Marcus-Garvey-Park in Harlem im Norden von Manhattan.

Die 1947 in Los Angeles geborene Künstlerin, die inzwischen selbst in Harlem lebt, konzipierte die Schau „Maren Hassinger: Monuments“ gemeinsam mit dem Studio Museum in Harlem und baute die Skulpturen zusammen mit freiwilligen Helfern aus dem Viertel. Die Ausstellung soll bis zum 10. Juni 2019 zu sehen sein.

