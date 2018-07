US-Jazz-Drummer Rashied Ali gestorben

Los Angeles/New York (dpa) - Der amerikanische Jazz-Drummer Rashied Ali, der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit John Coltrane bekannt wurde, ist tot. Ali wurde 74 Jahre alt.

Wie das Internetportal AllAboutJazz.com berichtet, starb Ali am Mittwoch in New York. Die Todesursache wurde nicht genannt. Auf der Homepage des Musikers gab es Trauerbekundungen, aber keine weiteren Hinweise. Der Avantgarde-Schlagzeuger, der in New York einen Jazz-Club führte, sollte im November in New York und in Wien auftreten.

Im Februar 1967 nahmen Ali und Coltrane das berühmte Album Interstellar Space auf. Wenige Monate danach starb der Saxophonist Coltrane. Ali, der 1935 in Philadelphia unter dem Namen Robert Patterson geboren wurde, spielte auch mit Musikern wie Paul Bley, Pharoah Sanders und John Zorn.