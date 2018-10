US-Einreisesperren für 21 Verdächtige im Fall Khashoggi

Der Narkosearzt, der Patienten der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth mit Hepatitis C angesteckt haben soll, arbeitete im Oktober zwei Wochen bei den Kliniken Ostalb, genauer gesagt an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen. Das haben Landrat Klaus Pavel und der Vorstand der Kliniken Ostalb bei einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag im Landratsamt Ostalbkreis bekanntgegeben. Die Gefahr, dass sich Patienten im Ellwanger Krankenhaus mit dem Virus angesteckt haben, bestehe nicht.