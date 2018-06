US-Botschaft schweigt sich über Geheimdienste aus

Die US-Botschaft in Berlin will sich zu der offiziellen Aufforderung an ihren obersten Geheimdienstler, Deutschland zu verlassen, nicht näher äußern. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte die Botschaft nur: „Die amerikanische Botschaft äußert sich grundsätzlich nicht zu Fragen, die die Geheimdienste betreffen.“ Weiter heißt es: Die Sicherheitspartnerschaft mit Deutschland habe nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert: Sie gewährleiste die Sicherheit von Deutschen und Amerikanern.