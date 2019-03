Einen Tag, nachdem er im Fallenbrunnen mehrfach mit einem Messer auf seine 16-jährige Ex-Freundin eingestochen haben soll, ist der 21-jährige Beschuldigte am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Zu dem Vorfall äußern wollte er sich nicht. Wegens des Verdachts des versuchten Totschlags sitzt er nun in Untersuchungshaft. Der Gesundheitszustand seines Opfers hat sich laut Auskunft der Polizeidirektion Konstanz mittlerweile so weit stabilisiert, dass keine Lebensgefahr mehr besteht.