US-Außenminister Tillerson in Mexiko

Große Freude in Mössingen: Der von der Kirchturmspitze verschwunde Wetterhahn ist wieder da. Wie Pfarrer Joachim Rieger von der evangelischen Kirchengemeinde in Mössingen der „Schwäbischen Zeitung“ per E-Mail mitteilte, habe ein Fahrradfahrer das Hahn im Straßengraben gefunden.

Dem Finder fiel laut Rieger auf seiner Radtour ein „merkwürdiger Gegenstand“ neben der Verbindungsstraße zwischen Mössingen und Belsen auf. Der Radfahrer stieg ab, nahm den Gegenstand in Augenschein und wusste sofort, dass es sich um den Kirchturmhahn der ...