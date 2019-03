Er war der Wunschkandidat vieler in der Region, besonders aber in Ravensburg: Uwe Stürmer wird am 1. Januar 2020 wie erwartet Leiter des neuen Polizeipräsidiums Ravensburg. Das hat das Innenministerium Baden-Württemberg am Freitagnachmittag mitgeteilt.

Demnach hatte sich Stürmer in einem umfassenden Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl nennt ihn einen „überaus erfahrenen Spitzenbeamten mit bester Qualifikation für diese verantwortungsvolle Führungsposition“.