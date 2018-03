US-Amerikaner im Südwesten fiebern US-Wahl entgegen

Tausende US-Amerikaner fiebern im Südwesten der US-Präsidentenwahl entgegen. Sie können per Briefwahl bereits seit Ende September mitentscheiden, wer für die kommenden vier Jahre Präsident sein wird.

Der Kampf ums Weiße Haus interessiert diesmal nach Meinung von Experten hierzulande noch mehr als sonst. „Das liegt an den Kandidaten, die doch sehr unterschiedlich sind“, sagte Daniel Henrich von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Das sorge für Spannung und scheine das Interesse bei Bürgern besonders zu wecken.

Laut Innenministerium sind derzeit insgesamt rund 16 400 US-Amerikaner in Baden-Württemberg im Ausländerzentralregister erfasst, 1500 davon sind älter als 18 Jahre. Dazu kommen aber noch die im Land stationierten Streitkräfte und deren Angehörige. Nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung sind im Südwesten 4000 US-Streitkräfte stationiert, mit Familienangehörigen und Zivilangestellten seien das weit mehr als 20 000 Menschen.

Die US-Armee hat fünf Standorte in Stuttgart und einen in Mannheim. „Soldaten ist es wie im Ausland lebenden Amerikanern möglich, per Briefwahl teilzunehmen“, betonte Henrich. Es scheinen „die meisten amerikanischen Soldaten eher Republikaner als Demokraten zu wählen.“ Die Wahlbeteiligung sei der Erfahrung nach fern der Heimat höher.

Es sei nicht nur ein Kopf-an-Kopf-Rennen, auch die Themen seien von Flüchtlingen bis zur Umweltpolitik spannend, sagte Henrich. „Und gerade in Baden-Württemberg haben wir aufgrund der Besatzungszone eine Nähe zu Amerikanern, die historisch gewachsen ist.“

Die Demokratin Hillary Clinton könnte am 8. November die erste US-Präsidentin der Geschichte werden. Clinton gilt im Rennen gegen den Republikaner Donald Trump als Favoritin. „Die eine ist sehr erfahren — Clinton kennt das Parkett, die Empfindlichkeiten. Der andere Kandidat polarisiert ungemein. Das beobachtet man vom Atlantik gegenüber sehr interessiert“, sagte Christiane Pyka, Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Zentrums (DAZ) in Stuttgart.

„Für die US-Amerikaner hier ist das trotzdem ihre Heimat und ihr Präsident, den sie wählen. Und viele werden wieder zurückkehren.“ Das Interesse an den USA sei in Deutschland zudem schon immer groß gewesen. „Vielen Deutschen ist sehr bewusst, dass die Wahlen bedeutsam für die globale Politik sind“.

Die Wahlnacht wird auch Tausende Kilometer von Washington entfernt zelebriert. Das DAZ und die Landeszentrale laden am 8. November zur Wahlnacht. Bis in die Morgenstunden soll die Wahl in Stuttgart übertragen werden. Die Veranstalter rechnen mit rund 850 Gästen. Bis die Ergebnisse über die Bildschirme flimmern, gibt es Unterhaltung von amerikanischen Snacks bis zur Show-Debatte.

Auch in anderen Städten wie Freiburg sind Wahlpartys geplant. Am 10. November wird in Stuttgart bei einer weiteren Veranstaltung dann das Ergebnis analysiert. Experten diskutieren, was vom neuen US-Staatsoberhaupt zu erwarten — und was womöglich zu befürchten ist.