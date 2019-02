Der tragische Tod eines 17-Jährigen am Bahnübergang Kehlen hat tiefe Betroffenheit in der Gemeinde wie in der Region ausgelöst. Vier Aspekte dazu:

Das Unglück: Ein 17-Jähriger wollte am Samstag um 19.39 Uhr von der Pestalozzistraße her den Bahnübergang in Kehlen überqueren und wird dabei von dem in Richtung Ravensburg fahrenden Interregio-Express erfasst, der nicht in Kehlen hält. Der Jugendliche sei sofort tot gewesen, teilt die Polizei mit.