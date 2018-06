Uruguay siegt 3:0 gegen Usbekistan

Uruguays Nationalelf hat ihre Vorbereitungen zur WM in Russland erfolgreich mit einem Sieg über Usbekistan abgeschlossen. Das Team um die Stars Luis Suárez und Edinson Cavani gewann problemlos mit 3:0 (1:0) im Centenario-Stadion von Montevideo.

Giorgian De Arrascaeta schoss vor 50.000 Zuschauer das erste Tor in der 31. Minute, nach einem von Barcelona-Stürmer Suárez und Cavani eingefädelten Angriff. Suárez selbst mit einem Elfmeter in der 54. Minute und José María Giménez mit einem Kopfball (72.) schossen die weiteren Tore der Uruguayer gegen einen schwachen Rivalen.

Das Team von Trainer Óscar Tabarez reist am Samstag in sein WM-Quartier in Nischni Nowgorod. Uruguay tritt bei der Weltmeisterschaft am 15. Juni zuerst gegen Ägypten an. Saudi-Arabien und Gasgeber Russland sind die weiteren Gegner in der Gruppe A.

