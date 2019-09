Von Kornelia Hörburger und hör

Zehn Wochen nach dem Start in Donaueschingen, nach 42 Kilometern in Zeitlupe entlang der Donau, überquert Daniel Beerstecher am Samstag um 13.10 Uhr die Ziellinie des ersten „Slow-Walk“-Marathons auf der Landebahn des Flugplatzes Neuhausen ob Eck.

Als „lebende Skulptur“ der Tuttlinger Donaugalerie 2019 setzt Beerstecher in „Slow Motion“ einen Kontrapunkt zu unserer schnelllebigen Zeit. Das Projekt entstand in einer Kooperation mit dem ArtPlus Museum Donaueschingen und dem Kunstverein „Friends of Tower Ateliers“.