Urteil im Prozess um tödliche Stöße ins S-Bahngleis erwartet

Von

Beim Musikverein Bußmannshausen hat es eine Änderungen im Vorstand gegeben. Meinrad Heffner gab das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wegen Differenzen mit dem Vorsitzenden Tobias Hunger ab. Neuer „Vize“ ist Erich Jans.

Vorsitzender Tobias Hunger zeigte sich in seinem Rückblick erfreut über die Note „sehr gut“, die sich die Kapelle beim Wertungsspiel in Dettingen in der Mittelstufe erspielt hat. Bedauert hat er die nicht so gute Besucherresonanz beim Jahreskonzert.