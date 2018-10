Urteil im Prozess um Horrorhaus von Höxter verzögert sich

Rolls-Royce Power Systems (RRPS) will offenbar in Friedrichshafen weitere 500 bis 700 Stellen abbauen, heißt es aus Betriebsratskreisen. Die Arbeitnehmervertetung plant deshalb eine zusätzliche Betriebsversammlung. Eigentlich hatten sich das Unternehmen im Frühjahr 2016 mit dem Betriebsrat und der IG Metall darauf geeinigt, bis 2020 keine Stellen in Friedrichshafen abzubauen, um den Standort zu sichern. RRPS bezieht keine Stellung zu den Spekulationen.