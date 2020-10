Urteil im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach erwartet

Sigmaringen verliert seinen einzigen Radladen in der Kernstadt. Dietmar Roßdeutscher hat sein Geschäft Sattelfest an der Burgstraße nach 23 Jahren geschlossen. Er zieht damit in die Engelswieser Hauptstraße, und zwar in die früheren Räume des Kunsthandwerk-Großhandels Woru.

Inhaber wittert Chance Diese Entscheidung sei durch den Zufall zustanden gekommen, sagt Roßdeutscher. Wolfgang Ruff, früherer Inhaber von Woru und Besitzer des Gebäudes in Engelswies, sei ein Bekannter.