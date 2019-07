Urlaub in der Schweiz muss nicht zwangsläufig teuer sein

Reka: Insgesamt gibt es 18 Reka-Anlagen in der Schweiz. Sie verfügen zum größten Teil über Hallenbad/Freizeitbad. www.reka.ch

Bed and Breakfast Switzerland: Viele hundert private Übernachtungsmöglichkeiten in der Schweiz zählen zur Organisation Bed and Breakfast. Alle sind geprüft. www.bnb.ch

Jugendherbergen: 16 von gut 50 Häusern in der Schweiz zählen zur Top-Kategorie. Sie stehen unter anderem in St. Moritz, Locarno, Interlaken, Basel, Bern oder Zürich. www.youthhostel.ch

Camping TCS: 23 TCS-Campingplätze gibt es in der Schweiz. Sie zeichnen sich durch mehr Komfort und ein breites Angebot aus: Die Parzellen sind größer geschnitten, es gibt Animationsprogramme, Sport- und Spielmöglichkeiten, kostenloses Wifi. Das Angebot an Mietunterkünften ist stattlich und mittlerweile auf fast allen Plätzen buchbar. www.tcs-camping.ch

Die Recherche wurde unterstützt von Parahotellerie Schweiz. www.parahotellerieschweiz.ch