Unwetterschäden bisher bei 1,3 Milliarden Euro

Unwetter haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Versicherungsschäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro an Wohnhäusern und Fahrzeugen angerichtet. Gerade in Süddeutschland hätten Hagelkörner für viele Blechbeulen und Glasbruch gesorgt, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mit. Die Versicherer rechnen für das gesamte Jahr 2019 „mit einem normalen Schadenjahr“. Auch von Januar bis Juni 2018 hatte die Summe bei 1,3 Milliarden Euro gelegen.