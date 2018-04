Unwetter trifft Hessen - Retter im Großeinsatz

Raphaela Rathgeb fährt mit ihrem kranken Kind an einem Sonntag im Januar in die Notfallpraxis am Aalener Ostalb-Klinikum. Ihr 20 Monate altes Kind bekommt kaum Luft, sie hat Angst um ihn – doch der Arzt schickt sie auf eine 30-minütige Autofahrt nach Mutlangen. Wie konnte das passieren?

„Die Kinderärzte in Mutlangen haben mich angeschaut wie eine Rabenmutter.“ Wenn Raphaela Rathgeb heute an jenen Sonntag Ende Januar zurückdenkt, spricht sie von der Angst, die sie um ihren Sohn hatte, der so hustete, dass er kaum Luft bekam.