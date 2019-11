Unwetter in Kenia: Zahl der Todesopfer steigt auf 29

Nach den schweren Unwettern in Kenia ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen. Das teilte das Innenministerium des ostafrikanischen Landes mit. Sintflutartige Regenfälle hatten am Freitag und Samstag im West Pokot County nahe der Grenze zu Uganda Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Einige Menschen wurden von Erdmassen begraben, andere kamen in den Fluten ums Leben. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist nicht bekannt. Auch zahlreiche Straßen und Brücken wurden von den Unwettern beschädigt.