Hochwasser aktuell: Nach erneutem Starkregen im Kreis Lörrach - Pegel am Rhein steigt weiter

Zahlreiche Menschen sind nach heftigen Unwettern im Westen Deutschlands gestorben. In einem Ort in der Eifel stürzen Häuser ein. Über 100 Menschen kamen bei der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ums Leben, unzählige wurden verletzt oder verloren ihr Hab und Gut. Zahlreiche Personen werden zudem weiter vermisst. Im Newsblog halten wir Sie mit den wichtigsten Informationen auf dem Laufenden.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Katastrophengebiet erwartet (10.30 Uhr)

Über 19.000 Rettungskräfte in NRW im Einsatz (09.30 Uhr)

Zahl der Toten nach Hochwasserkatastrophe steigt auf über 130 (09.00 Uhr)

++ Unwetter im Kreis Lörrach - Hochwasser am Rhein steigt weiter

(11.00 Uhr) Gewitter mit Starkregen haben in Südbaden für vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gesorgt. Insbesondere in Lörrach und Weil am Rhein habe es deshalb viele Notrufe gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Von den Überschwemmungen war auch die Autobahn 98 zwischen Weil am Rhein und Kandern betroffen. Die Fahrbahn sei am Freitagabend für etwa eine Stunde gesperrt worden. Bleibende Schäden entstanden den Angaben nach aber nicht. Verletzt wurde niemand.

Die heftigen Regenfälle lassen auch den Rhein weiter anschwellen. Der Wasserstand am Pegel Maxau bei Karlsruhe stieg am Samstagmorgen auf 8,62 Meter. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) wird der Scheitel voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag erreicht. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein war bereits in der Nacht zum Mittwoch teilweise eingestellt worden. Mit einer Freigabe ist erst in der kommenden Woche zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch im Laufe des Samstags mit Gewittern. Ab der Mittagszeit sei das insbesondere im Osten des Landes möglich. Den Meteorologen zufolge können dann vereinzelt bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter und kleinkörniger Hagel fallen. In der Nacht zum Sonntag nehme das Gewitterrisiko dann ab, hieß es.

++ Nach Dammbruch in Wassenberg - Stadtteil Ophoven evakuiert

(10.45 Uhr) Nach dem Bruch eines Damms der Rur ist im nordrhein-westfälischen Wassenberg (Kreis Heinsberg) der Stadtteil Ophoven evakuiert worden. Die Lage war am frühen Morgen laut Mitteilung der Stadt weiter angespannt. Der zuständigen Kreispolizei Heinsberg und der Bezirksregierung Köln waren am Morgen aber keine besonderen Vorkommnisse aus der Nacht bekannt.

Wie die Bezirksregierung am Freitagabend mitgeteilt hatte, waren rund 700 Anwohner von der Evakuierung betroffen. Für zwei weitere Stadtteile - Effeld und Steinkirchen - gab es in der Nacht weiter eine Vorwarnung, dass es zur Evakuierung kommen könnte. „Insgesamt stagnieren die dortigen Wasserpegel derzeit“, teilte die Stadt Wassenberg am frühen Samstagmorgen mit.

Wie groß der Schaden durch den Dammbruch ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Rur hat ihre Quelle in der Eifel und mündet bei Roermond in den Niederlanden in die Maas. Laut WDR sieht Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer (CDU) einen möglichen Grund für den Dammbruch auf niederländischer Seite: Dort seien Schleusenklappen geschlossen worden, so dass es zum Rückstau der Wassermassen gekommen sei.

++ Steinmeier kommt ins NRW-Katastrophengebiet - Merkel sichert Hilfe zu

(10.30 Uhr) Nach Angaben des Bundespräsidialamtes besucht Steinmeier am Mittag (12.30 Uhr) zusammen mit Laschet Erftstadt, wo in den vergangenen Tagen zahlreiche Häuser und Autos weggespült worden waren. Er will sich in der Feuerwehrleitzentrale ein Bild von der aktuellen Lage machen und mit Rettungskräften sprechen.

Angela Merkel plant einen baldigen Besuch in der schwer verwüsteten Region in Rheinland-Pfalz. Bei einer Videokonferenz mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte sie am Freitag kurz- und langfristige Unterstützung durch den Bund für die betroffenen Menschen zugesichert.

++ Laupheimer Geschwader mit vier Hubschraubern im Katastrophengebiet

(10.30 Uhr) Vier Maschinen des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG) der Luftwaffe haben sich am Freitagvormittag von Laupheim auf den Weg nach Nordrhein-Westfalen gemacht, um bei Bedarf die Rettungs- und Aufräumarbeiten im Hochwasser-Krisengebiet zu unterstützen.

Je zwei Hubschrauber vom Typ CH-53 und H145M und die Crews werden auf dem Luftwaffenstützpunkt in Nörvenich für Einsätze bereitstehen. „Die CH-53 ist ein Transporthubschrauber mit viel Platz“, erläutert Hauptmann Christian Brett, Presseoffizier des HSG 64, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Zwei Maschinen vom Typ H145M LUH SOF (Foto) und zwei CH-53-Transporthubschrauber hat das Hubschraubergeschwader 64 von Laupheim ins Hochwasser-Krisengebiet entsandt. (Foto: Jerg Maier/Bundeswehr)

Dadurch eigne sich die Maschine für die Evakuierung von Menschen, aber auch für den Transport von Material oder die Unterstützung von Aufräumarbeiten. „Der Vorteil von Hubschraubern ist, dass sie auch Orte erreichen, die derzeit mit anderen Fahrzeugen nicht erreichbar sind.“ Die CH-53 kann bis zu sieben Tonnen Außenlast aufnehmen.

++ NRW: Über 19 000 Kräfte im Einsatz

(09.30 Uhr) In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Landesregierung mehr als 19 000 Einsatzkräfte an den Rettungsarbeiten beteiligt. Die Koordinierungsgruppe des Krisenstabs Nordrhein-Westfalen tausche sich rund um die Uhr zur aktuellen Lage bei der Hochwasserkatastrophe aus und helfe landesweit bei der Koordinierung, hieß es am Samstagmorgen in Düsseldorf.

++ Zahl der Toten nach Hochwasserkatastrophe steigt auf über 130

(09.30 Uhr) In den Trümmern und Ruinen der Katastrophengebiete im Westen werden immer mehr Opfer der Hochwasserkatastrophe entdeckt. Die Zahl der Toten stieg bis zum Samstagmorgen auf mehr als 130. Die Polizei bezifferte die Zahl der Todesopfer allein im Großraum Ahrweiler auf über 90. Es sei zu befürchten, dass noch weitere hinzukämen, teilte die Polizei Koblenz mit. Insgesamt liege dem Polizeipräsidium die Meldung über 618 Verletzte vor. Auch diese Zahl könne sich noch weiter erhöhen.

Mehr als zwei Tage nach dem Unglück werden immer noch Menschen vermisst. In Nordrhein-Westfalen gab es nach Angaben des NRW-Innenministeriums landesweit mindestens 43 Todesopfer und viele Verletzte. In der besonders vom Hochwasser betroffenen nordrhein-westfälischen Ortschaft Erftstadt-Blessem gibt es dagegen bislang keine bestätigten Todesopfer. Da die Arbeiten der Rettungskräfte aber noch in vollem Gange seien, könne man nicht ausschließen, noch Todesopfer zu finden, sagte ein Kreisprecher am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage sei aber weiter angespannt.

Die Einsatzkräfte des DRK Kreisverbandes Ravensburg machten sich am Donnerstagabend mit zwei Fahrzeugen auf den Weg in Richtung Rheinland-Pfalz. Video: DRK Kreisverband Ravensburg

Die Zahl der Verletzten in Rheinland-Pfalz lag bei 362. Die Such- und Rettungsarbeiten gehen auch dort weiter. Noch immer sind Tausende Rettungskräfte in der Eifel, wo in der Nacht zum Donnerstag die Wassermassen ganze Orte verwüstet hatten. Laut Frühwarnprognose des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz verringerte sich die Hochwassergefahr zuletzt. In vielen Ortschaften fiel weiterhin das Strom- und Telefonnetz aus. Angehörige, Freunde oder Bekannte, die jemanden vermissen, können sich unter der Rufnummer 0800 6565651 bei der Polizei melden.

In der Nacht war die Polizei nach Angaben des Präsidiums mit vielen Einsatzkräften in den betroffenen Ortslagen im Einsatz. Durch das Unwetter seien zahlreiche Straßen im Ahrtal weiterhin gesperrt oder nicht mehr befahrbar.

Durch das Abfließen der Wassermassen werden die von den Fluten angerichteten Schäden an Ahr und Mosel sichtbar. Auch die Infrastruktur hat schweren Schaden genommen: In dem besonders stark betroffenen Landkreis Ahrweiler sind Straßen gesperrt und Brücken zerstört, der Zugverkehr ist in Rheinland-Pfalz wegen der Überflutungen weiterhin massiv beeinträchtigt. Hunderte Rettungskräfte sind auf der Suche nach Toten, Verletzten und Vermissten. Bei dem Schadensausmaß sei mit weiteren Opfern zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. „Der Einsatz läuft auf Hochtouren.“

Eine besonders dramatische Lage hatte sich in Erftstadt-Blessem südwestlich von Köln ergeben: Dort kam es zu gewaltigen Erdrutschen, es bildeten sich Krater im Erdreich, drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg stürzten ein.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag

++ Retter aus dem Kreis Sigmaringen helfen im Rheinland

(21.52 Uhr) Für nacktes Entsetzen sorgen die Bilder beispielloser Zerstörung aus dem Westen Deutschlands, die derzeit durch die Nachrichten gehen. Im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz sind auch Rettungskräfte aus dem Kreis Sigmaringen im Einsatz: Jeweils vier Mitarbeiter haben die Rettungsdienste der Malteser und des DRK entsandt, um den Menschen dort zu helfen.

„Das baden-württembergische Innenministerium hat insgesamt vier Kontingente mit je 25 Fahrzeugen angefordert“, sagt Silvia Baumann, Pressesprecherin der Malteser.

Über ihren Einsatz wurden die Retter allerdings sehr kurzfristig informiert. „Uns wurde am Donnerstag um 16.30 Uhr gesagt, dass wir uns um 18 Uhr bei der Feuerwehr Gammertingen einfinden müssen“, berichtet Andreas Enzenross, der als Notfallsanitäter bei den Maltesern in Sigmaringen tätig ist. In Gammertingen erhalten der 34-jährige Krauchenwieser und seine Kollegen den Marschbefehl nach Bruchsal.

++ Schwemmholz lässt Pegel der Lindauer Leiblach gefährlich hoch steigen

(20.37 Uhr) In der Nacht zum Freitag musste eine Gruppe des Löschzuges Hauptwache nach Zech an die Grenze zu Österreich ausrücken. An einer Brücke über die Leiblach hatte sich Schwemmholz aufgestaut, der Pegel stieg gefährlich hoch an.

Angefordert wurde die Feuerwehr nachts um 2.30 Uhr von den Kollegen aus Hörbranz, wie Kommandant Max Witzigmann schreibt. „An der Brücke des Grenzübergangs hatte sich, bedingt durch die starken Regenfälle, eine große Menge an Schwemmholz aufgestaut.“ Der Pegel der Leiblach stieg daraufhin in diesem Bereich gefährlich an, sodass nicht auszuschließen war, dass die Leiblach über die Ufer tritt.

Die Feuerwehr Hörbranz war bereits mit Kran und schwerem Gerät dabei, die angeschwemmten Baumteile aus dem Grenzfluss zu entfernen und so die Stauung zu lösen. Auch das Wasserwirtschaftsamt aus Kempten kam zum Helfen dazu, sodass eine weitere Unterstützung österreichischer Kameraden nicht mehr erforderlich war.

Das Schwemmholz wurde entfernt, der Flusspegel sank wieder. Der Einsatz für die Feuerwehr Lindau wurde nach etwa einer Stunde beendet. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Hörbranz, Polizeikräfte aus Österreich sowie Mitarbeiter der Abteilung Wasserwirtschaft Vorarlberg. Während der Arbeiten war der Grenzübergang Unterhochsteg komplett gesperrt.

