Hochwasser aktuell: Zahl der Toten nach Unwettern auf mindestens 81 gestiegen

Mehrere Menschen sind nach heftigen Unwettern im Westen Deutschlands gestorben. In einem Ort in der Eifel stürzen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sechs Häuser ein. Inzwischen ist von zahlreichen Toten und etlichen Vermissten die Rede. Nach wie vor bleibt die Lage angespannt, wir haben den Überblick:

Zahl der Toten in Rheinland-Pfalz nach Hochwasser steigt auf 50 (07.14 Uhr)

in Rheinland-Pfalz nach Hochwasser steigt auf 50 (07.14 Uhr) Rurtalsperre läuft über (06.32 Uhr)

++ Hauseinstürze in Erftstadt — Lage dramatisch

(08.23 Uhr) In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagmorgen mitgeteilt. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser.

Aus den Häusern kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt.

++ Überschwemmte Keller nach starkem Regen in Wangen im Allgäu

(08.12 Uhr) Nach starkem Regen hat es in einem in dem in einer Senke liegenden Stadtteil Epplings von Wangen im Allgäu Überschwemmungen gegeben.

Einem Polizeisprecher zufolge liefen am Donnerstagabend einige Keller voll. Straßen wurden überschwemmt. Jedoch habe der Regen nachgelassen, sodass sich die Lage zunächst wieder entspannen dürfte, sagte der Sprecher.

Feuerwehrmänner aus Wangen verlegen einen Schlauch, um einen Keller auszupumpen, der beim Hochwasser vollgelaufen ist. In der Nacht war wegen des Starkregens das Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt worden. Meherere Keller liefen voll. (Foto: Felix Kästle)

++ Malteser aus dem Südwesten helfen in Rheinland-Pfalz

(08.11 Uhr) Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes aus dem Südwesten unterstützen die Rettungskräfte im besonders schwer vom Hochwasser und Überschwemmungen betroffenen Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.

Im Auftrag des baden-württembergischen Innenministeriums machten sich die Malteser am Donnerstag mit elf Krankentransportfahrzeugen auf den Weg in das Katastrophengebiet, wie es in einer Mitteilung des Hilfsdienstes hieß.

Die Helfer greifen demnach den Rettungskräften bei der Evakuierung von Krankenhäusern und Pflege- und Altenheimen unter die Arme.

Eine Autokolonne mit Kranken- und Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeugen und Technischem Hilfswerk macht sich von Baden-Württemberg aus auf, um beim Kampf gegen die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz zu unterstützen. (Foto: Markus Rott)

++ Zahl der Toten nach Unwettern in Deutschland auf mindestens 81 gestiegen

(08.03 Uhr) Nach den Unwettern in Deutschland ist die Zahl der Toten auf mindestens 81 gestiegen. Nach inzwischen 50 Verstorbenen in Rheinland-Pfalz liegt die Zahl der Toten nun insgesamt bei mindestens 81, dutzende weitere werden noch vermisst.

++ Zahl der Toten in Rheinland-Pfalz nach Hochwasser steigt auf 50

(07.14 Uhr) Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten auf 50 gestiegen. „Die Befürchtung ist, dass es noch mehr werden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz am Freitagmorgen.

++ Wasserverband: Rurtalsperre läuft "mit geringer Dynamik" über

(06.32 Uhr) Die Rurtalsperre läuft infolge der immensen Regenmengen bei Unwettern in Nordrhein-Westfalen nun über. Wie der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) in der Nacht zu Freitag mitteilte, läuft die Talsperre seit 23.50 Uhr "mit einer geringen Dynamik" über.

Im Nachgang sei mit Überschwemmungen im Unterlauf der Rur zu rechnen. Überflutungen von Kellern und Häusern seien zu erwarten.

Am frühen Freitagmorgen twitterte der Kreis, der Pegel-Anstieg der Rur könnte sich etwa drei Stunden nach dem Überlauf in Obermaubach bemerkbar machen, in Düren nach ca. vier und in Jülich nach 6 bis 7 Stunden.

Der Wasserverband warnte, Menschen sollten sich nicht in Flussnähe aufhalten, da die Gefahr bestehe, mitgerissen zu werden. Auch sollten vollgelaufene Keller nicht betreten werden, weil die Gefahr von Stromschlägen bestehe. Nach Möglichkeit sollte der Strom vorher abgeschaltet werden.

Wasser läuft über den Überlauf der Rurtalsperre in Heimbach ab. (Foto: Lino Mirgeler)

++ Zahl der Todesopfer steigt auf mindestens 59

(21.18 Uhr) Dauerregen hat im Westen Deutschlands Flüsse und Bäche in reißende Fluten verwandelt. Nach den Unwettern sind mindestens 59 Menschen gestorben. In Rheinland-Pfalz werden Dutzende Menschen vermisst.

Die Lage war nach dem Dauerregen vielerorts in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unübersichtlich. Retter und Retterinnen brachten Menschen in überschwemmten Orten zum Teil mit Booten in Sicherheit. Viele suchten auf Bäumen und Hausdächern Schutz vor den Fluten, Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

In Rheinland-Pfalz waren mehrere Orte in der Eifel besonders schwer von dem Hochwasser betroffen. Mindestens 28 Menschen kamen in dem Bundesland ums Leben. Auch mögliche weitere Opfer seien angesichts der großen Zahl von rund 40 bis 60 weiterhin vermissten Menschen zu befürchten, machte Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) am Abend deutlich.

In Nordrhein-Westfalen blieb die Lage ebenfalls weiter angespannt. Nach dem Abklingen des Starkregens kämpften Feuerwehr und andere Einsatzkräfte an vielen Orten mit einer sich verschärfenden Hochwasserlage. Mindestens 31 Menschen starben nach Angaben des Innenministeriums. 57 Personen seien zudem verletzt.

Im Sauerland starben zwei Feuerwehrleute. Einer von ihnen war in Altena bei der Rettung eines Mannes ertrunken. In einem überfluteten Keller eines Hauses in Geilenkirchen wurden zwei leblose Menschen gefunden. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um zwei Bewohner im Alter von 74 und 78 Jahren.

Zwei Frauen stehen neben Trümmern vor einem Haus in Schuld im Kreis Ahrweiler am Tag nach dem Unwetter mit Hochwasser. (Foto: Thomas Frey)

++ Auch Einsatzkräfte aus der Region helfen in Rheinland-Pfalz

(20.22 Uhr) Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sowie die Johanniter haben Hilfe aus Oberschwaben in die von der Hochwasser-Katastrophe schwer getroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz geschickt.

Wie DRK-Kreisgeschäftsführer Gerhard Krayss mitteilt, machten sich am Donnerstagabend vier Einsatzfahrzeuge des DRK-Kreisverbandes Ravensburg, des DRK-Kreisverbandes Wangen und der Johanniter Unfallhilfe Bodensee-Oberschwaben mit insgesamt zwölf Einsatzkräften auf den Weg.

++ Baden-Württemberg hilft Rheinland-Pfalz

(19.20 Uhr) Nach den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit mehreren Toten und schweren Zerstörungen hat Baden-Württemberg schnelle Hilfe geleistet und weitere Unterstützung zugesagt.

"Wir haben heute Morgen eine erfahrene dreiköpfige Polizei-Hubschrauberbesatzung und zwei Feuerwehrleute des Höhenrettungsdienstes der Berufsfeuerwehr Stuttgart nach Rheinland-Pfalz entsandt. Seit kurz nach 9 Uhr sind diese Kräfte vor Ort im Einsatz und haben bereits mehrere Menschen vor den Fluten gerettet“, sagte Innenminister Thomas Strobl.

Die Feuerwehrkräfte und der Polizeihubschrauber sind im Landkreis Ahrweiler im Einsatz. Hauptaufgabe ist die Menschenrettung von vom Wasser eingeschlossenen Personen, die sich selbst nicht in Sicherheit bringen können.

Der eingesetzte Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg ist mit einer Seilwinde ausgestattet, so dass schnellstmöglich mit der luftgestützten Windenrettung der in Not geratenen Menschen begonnen werden kann. Des Weiteren befindet sich inzwischen der Rettungshubschrauber Christoph 54 aus Freiburg mit Windenrettern der Bergwacht Schwarzwald im Einsatzraum Aachen in Nordrhein-Westfalen.

++ Beherzte Anwohner retten Feuerwehrmann (mit Video)

(18.11 Uhr) Das Hochwasser bringt auch die zahlreichen Helfer in Gefahr. In Altena wurde ein Feuerwehrmann von den Wassermassen mitgerissen, mutigen Anwohnern gelang es, ihn zu retten (ab 1.20).

