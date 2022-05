Unterwegs in Melilla – ein Stadtbummel durch Kontinente

Iberia fliegt Melilla von mehreren Städten Spaniens aus an. Ab Deutschland gibt es Flüge ab etwas über 200 Euro mit Umstieg in Madrid. Weitere Informationen unter www.spain.info und www.melillaturismo.com

Natürlich, den „berühmten Metallzaun“ will er dem Gast nicht vorenthalten. Das hatte Nordin Hamed Mehand schon vorab per WhatsApp-Nachricht angekündigt. Alle Touristen in Melilla wollten den Zaun sehen, erläutert er tags darauf, als er sein Auto in Richtung Grenze steuert. „Jeder fragt danach.“ Nur, das es in Melilla eigentlich kaum Touristen gibt. Schon gar nicht aus Deutschland. Die Menschen kommen eher von der anderen Seite, sie kommen aus Afrika und versuchen über den Zaun in die Europäische Union zu gelangen, auf der Suche nach einem besseren Leben.

Melilla, das sind zwölf Quadratkilometer Spanien in Afrika. Plaza de soberanía nennen die Spanier ihre Besitzungen in Nordafrika, darunter das weiter westlich gelegene Ceuta, ein paar unbewohnte Inselchen und eben Melilla. Eine Stadt von 87 000 Menschen, umgeben von einem elf Kilometer langen Stacheldrahtzaun. Kann man hier überhaupt Urlaub machen? Unbedingt, findet Hamed. Er ist einer von nur fünf Touristenführern in der Stadt, die das alle nur nebenberuflich machen – von den paar Besuchern allein kann hier keiner leben. Hamed hat auf dem spanischen Festland gelebt und zwei Jahre in Deutschland – genauer gesagt in Biberach mitten in Oberschwaben. In den frühen 1990er-Jahren war er dort Geschäftsführer eines Tanzcafés. An Oberschwaben hat er beste Erinnerungen – Fußball, Schützenfest –, ist dann aber doch auch wieder gern in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Ruhig und friedlich sei es hier, und überschaubar.

Jeder will den Grenzzaun sehen

Hamed hält sein Auto im nördlichsten Zipfel des Stadtgebietes an, dort, wo der Zaun sich die Steilküste hinab und bis ins Mittelmeer zieht. Hier befindet sich ein Aussichtspunkt. „Dahinter liegt Marokko“, erläutert er. Es ist stürmisch, die Wellen sind an diesem sehr unafrikanisch kühlen Frühlingstag aufgepeitscht vom Wind, doch an Land herrscht Stille. Von der Guardia Civil, den Hütern des Grenzzauns, ist nichts zu sehen. Auf spanischer Seite haben sich Berberfamilien im Pinienwäldchen von Rostogordo zum Picknick niedergelassen. Es ist an Wochenenden ein beliebtes Ausflugsziel der Städter.

Was Besucher, bislang vor allem vom spanischen Festland, nach Melilla treibt, ist nach Hameds Beobachtung zunächst einmal die Neugier. „Viele denken, hier ist es wie in Marokko“, sagt er. „Und dann sind sie überrascht, eine europäische Stadt in Nordafrika zu sehen.“ Tatsächlich ist Melilla ein kurioser Mix: europäisch, und doch auch von der Kultur der Berber geprägt, zu denen auch Hamed gehört. Berber und Ibero-Spanier machen jeweils knapp die Hälfte der Bevölkerung aus, dazu gibt es eine jüdische und eine hinduistische Minderheit. Auf diese einzigartige Mischung ist man sehr stolz in der Stadt.

Die Straßenschilder tragen patriotische Namen wie „Plaza Espana“, „Straße des spanischen Heeres“ oder „Avenida Juan Carlos I“ – wobei Letzeres angesichts der Skandale des Alt-Monarchen womöglich bald umbenannt wird. Das multikulturelle Flair von Melilla wird bei einem kurzen Bummel deutlich: Binnen weniger Minuten passiert man die katholische Kirche Sagrado Corazón, die Synagoge Or Zaruah, die Zentralmoschee und den lokalen Hindutempel.

Ein Hauch von Indien

Letzteren hat Kishore Nanwani eigens für den Besucher aufgeschlossen. Der 60-Jährige ist ehrenamtlich für den Tempel tätig, in dem neben Figuren von Shiva und Ganesha und Bildern verschiedener Gurus auch ein Bild der Virgen de la Victoria hängt, Melillas katholischer Schutzpatronin. „Wir sind pantheistisch“, erklärt er. „Manche gehen zum Beten in die Moschee, manche in die Kirche, wir sind offen für gute Dinge.“ Da habe es hier nie Probleme gegeben. „Das ist das Gute an Melilla.“

Gerne erzählt Nanwani von der Geschichte der Inder in der Stadt. Etwa 100 Mitglieder hat die Gemeinde noch, früher seien es mehr gewesen. Sie stammen aus dem Sindh, einer Region im Süden des heutigen Pakistan, aus der nach dem Auseinanderbrechen Britisch-Indiens viele Hindus geflohen sind – einige landeten in Spaniens nordafrikanischen Besitzungen. „Es war ein guter Ort für Geschäfte“, erzählt Nanwani. Vor allem in den 1980ern. „Die Avenida Juan Carlos war voller indischer Elektronikgeschäfte.“ Die vielen spanischen Militärs in der Stadt waren gute Kunden, die sich über günstigere Preise als im Mutterland freuten. Doch mit dem Ende der Wehrpflicht in Spanien blieben zahlungskräftige Käufer weg, und heute würden die Leute eh über Amazon bestellen, sagt Nanwani. „Die Zeiten ändern sich. Viele Inder ziehen weiter in andere spanische Städte.“ Werde für Zeremonien ein Hindupriester benötigt, müsse man ihn aus Málaga einfliegen lassen. Die Hindus von Melilla, die alle spanische Staatsbürger sind, bemühen sich aber, ihr kulturelles Erbe aufrechtzuerhalten – sie geben Kurse für Yoga, Tai Chi und Bollywood-Tanz, feiern Diwali und Holi. Nanwani jedenfalls fühlt sich Melilla verbunden, genauso wie sein Vater es zu Lebzeiten war. Der hatte verfügt, dass nach seinem Tod die Asche nicht über dem Ganges verstreut wird, wie es sich viele Hindus wünschen, sondern über dem Mittelmeer. Das, sagt Nanwani, könne er sich auch für sich gut vorstellen.

Ein anderer Mann, der aus der Ferne kam und in Melilla heimisch wurde, war Enrique Nieto. Heute steht seine Statute in Lebensgröße auf dem Gehsteig der Avenida Juan Carlos. Der 1883 geborene Katalane war ein Architekt, Schüler Antoni Gaudís, der 1909 nach Melilla kam, angeblich der Liebe wegen. Die nächsten vier Jahrzehnte verbrachte er damit, der Stadt seinen Stempel aufzudrücken. Ihm ist es zu verdanken, dass Melilla heute als die zweitwichtigste Stadt des spanischen Modernismus gilt. Der Mix aus Art déco und historistischen Anklängen wirkt nicht museal, denn die Straßenzüge bilden gleichzeitig das Geschäftszentrum der Stadt. Im Vorbeigehen fällt der geschwungene Schriftzug des „Teatro Kursaal“ ins Auge. Das Haus hat trotz des Namens keinen direkten Bezug zu Deutschland, sondern ist nach einem gleichnamigen, Anfang des 20. Jahrhunderts populären Theater im baskischen San Sebastían benannt ist.

Europa? Afrika?

Von dort zur Altstadtzitadelle Melilla la Vieja mit ihren mittelalterlichen Stadtbefestigungen ist es nur ein kurzer Spaziergang, aber eine Zeitreise von Jahrhunderten. 1497 haben sich hier Spaniens katholische Könige festgesetzt, nur fünf Jahre nachdem sie die muslimischen Herrscher vollständig von der iberischen Halbinsel vertrieben hatten. Vor den Arabern hatten schon Phönizier, Karthager, Römer und Vandalen ihre Spuren hinterlassen. Nach der Dekolonialisierung Marokkos verblieb die Stadt bei Spanien. Die Ansprüche des Nachbarlandes auf die Stadt weist Madrid auch mit der langen Herrschaft der spanischen Krone über diesen Flecken Erde ab. Nordin Hamed Mehand, der Biberacher Berber, findet das richtig: „Genauso wie die Leute in Gibraltar nicht Spanier werden wollen, obwohl viele von ihnen spanischer Herkunft sind, wollen wir nicht Marokkaner werden.“

Es wird Abend, von irgendwoher ist der Ruf eines Muezzins zu hören. Die Bars am Platz sind gut gefüllt. Einheimische bestellen noch ein Bier und Tapas. Ist das jetzt Europa? Oder Afrika? Die Menschen in Melilla können gut damit leben, dass beides irgendwie stimmt.