Unionskreise: Weber will EVP-Spitzenkandidat werden

Ob Musikniete oder Gesangstalent – am Montagnachmittag konnten sich Mutige in Friedrichshafen in einem offenen Casting für die Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bewerben. Im Januar 2019 startet die 16. Staffel. Das Casting ist nur eine erste Hürde.

Aus dem Fernsehen kennt man das TV-Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ nur mit langen Schlangen und Räumen voller Bewerber. Am Montag hielt sich der Ansturm auf die Castingtrucks, die in der Nähe des Hafenbahnhofs standen, aber in Grenzen.