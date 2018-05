Unions-Fraktion verlangt Nachbesserungen von Scholz am Etat

Von Deutsche Presse-Agentur

Rund 200 Afrikaner haben die Abschiebung eines Kongolesen aus der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste die Aktion nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Montag abbrechen, weil die Situation für die drei Streifenwagenbesetzungen zu gefährlich war. Unterstützung durch andere Polizeikräfte war nicht in Sicht, da die Organisation und Anfahrt dafür mehrere Stunden gedauert hätten.

Die Migranten umringten die Streifenwagen und bedrängten die Polizisten.