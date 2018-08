Ein verstörendes Video kursiert zurzeit in den sozialen Netzwerken. Darin ist ein junger Mann zu sehen, der allem Anschein nach einem anderen eine Glasflasche mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Passiert sein soll das in der Gartenstraße nahe des Mc Donald’s in Ravensburg. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen ermittelt.

Die Szenerie scheint unverfänglich. Ein junger Mann – augenscheinlich betrunken – redet unzusammenhängende Sätze in eine Handykamera, behauptet, er sei aus Afghanistan.