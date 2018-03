Unfall am Stauende: Dritter Toter auf Autobahn 3 in Hessen

Stunden nach dem tödlichen Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Limburg ist am Ende des Staus ein dritter Mensch ums Leben gekommen. Am frühen Nachmittag fuhr ein Autofahrer zwischen Niedernhausen und Idstein am Stauende in einen Lastwagen. Der Mann wurde tödlich verletzt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Wiesbaden sagte. Am Morgen waren bei einem Auffahrunfall von einem Reisebus und drei Lastwagen in der Nähe von Limburg zwei Menschen getötet worden. Mehr als zehn wurden zum Teil schwer verletzt.