Unentschieden: „Die Frau vom Meer“ in Berlin

Die neue Inszenierung von Henrik Ibsens Schauspiel „Die Frau vom Meer“ am Deutschen Theater Berlin (DT) überrascht mit einer entscheidenden Veränderung. Stephan Kimmig, seit fünf Jahren Hausregisseur am DT, hat das Finale neu gestaltet.

Bei ihm bleibt die Hauptfigur nicht bei der Familie, sondern verlässt sie. Sie bricht vielleicht in ein neues Leben auf oder geht, auch das ist deutbar, in den Tod.

So vage wie dieses Ende mutet die gesamte Inszenierung an. Mal sieht es so aus und hört sich an, als sollten satirische Momente die Geschichte der Frau, die nicht von der vor langer Zeit verlorenen Liebe zu einem Fremden lassen kann, ironisieren. Dann sorgen Songs wie Iggy Pops „I Want To Go To The Beach“ für puren Kitsch. Zudem verwirrt eine Spielweise, die alle Figuren am Rand der Karikatur wandeln lässt.

Der Zugang zur Geschichte wirkt unentschieden. Da nutzt es nichts, dass Hauptdarstellerin Susanne Wolf einige grandiose Momente hat. Vor allem am Ende, wenn sie keine exaltierten Ausbrüche mehr spielen muss, erreicht sie schweigend und mit leerem Blick eine schöne Intensität. Da wird das Zerrissene der zwischen Traum und Wirklichkeit wankenden Frau für kurze Augenblicke spürbar.

Doch trotz der Präsenz von Susanne Wolff und einer gelungenen vorsichtigen Modernisierung der Sprache kommt das Stück von 1889 in dieser Inszenierung nicht im Heute an. Mit dem fehlenden Bezug zu den Figuren mangelt es dem ganzen Abend an dem, was Ibsens Schauspiel auch heutzutage spannend machen kann: die Spiegelung einer Gesellschaft, die mit ihren Konventionen alle Individualität erstickt. Weil das fehlt, wirkt der neue Stückschluss mit seinem Plädoyer für Emanzipation nur aufgesetzt.

Das Premierenpublikum reagierte am Mittwochabend dennoch mit freundlichem Beifall. Doch großer Jubel, wie er Erfolge am Theater kennzeichnet, blieb aus.

