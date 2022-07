Und jetzt: das Wetter

Immer wenn alles andere zu unübersichtlich, zu delikat, zu kompliziert oder zu deprimierend wird, spricht der Mensch sehr gerne übers Wetter. Weil Wetter, das hat ein jeder schon mal erlebt, man kann also kompetent mitreden. Seit der Klimadiskussion sogar streiten.

Etwa, ob die Austrocknung von Norditalien was mit Klimawandel zu tun hat, den man ebenso wie die die geometrische Form der Erde infrage stellen kann. Oder ob es einfach nur Wetter ist. Launisch und divenhaft wie ein Dorfbürgermeister, wenn er nicht zu Eröffnung des neuen Feuerwehrhäuschens geladen wird.

In Spanien ist es seit geraumer Zeit sehr heiß. Der Spanier sagt „gran calor“ zu großer Hitze, was unfreiwillig nach Urlaub klingt. Jedenfalls hat man sich in der Stadt Sevilla dazu entschlossen, heranbrutzelnden Hitzewellen künftig einen Namen zu geben, wenn sie besonderes hohe Temperaturen im Schlepptau haben. In Deutschland gibt es diese Namensgebung schon länger und zwar für Tiefdruckgebiete und Stürme, welche abwechselnd männliche wie weibliche Namen tragen. Sie folgen mit dem Anfangsbuchstaben dem Alphabet. Es ist auch möglich, sich eine Wetterpatenschaft zu übernehmen und einen Namen vorzuschlagen. Tiefs sind mit 240 Euro pro Stück billiger als Hochs. Die kosten 360. Und warum überhaupt Namen? Psychologen wissen, dass jene Dinge, die uns Furcht einflößen, etwas von ihrem Schrecken verlieren, wenn man sie beim Namen nennt. Vielleicht ist es an der Zeit, auch dem Klimawandel zu taufen. A wie Axel klingt doch nett, oder? (nyf)