Und Intelligenz säuft doch!

Früher war alles einfacher: Zu jeder Lebenslage, gerade für die komplexeren Sachverhalte, nahm man ein simplifizierendes Sprichwort zur Hand – und schon war die Welt wieder in Ordnung. Aus dieser Zeit stammt auch die Formulierung: „Dummheit frisst, Intelligenz säuft.“ Nun gibt es eine aktuelle Studie, in der zumindest ein Teil dieser sprichwörtlichen These von entsprechenden Ergebnissen gestützt wird. Forscher der London School of Economics haben herausgefunden, dass Menschen, die gerne Alkohol trinken, einen höheren IQ haben als Abstinenzler. Außerdem bewegen sich gemäß der Studie die klugen Leute weniger. Das könnte erklären, warum das Genie Albert Einstein nicht Olympiasieger geworden ist, sondern Nobelpreisträger.

Im Umkehrschluss muss das aber keine Erklärung sein, warum etwa Fußballspieler so selten einen Nobelpreis gewinnen. Wer ständig irgendwelchen Bällen auf einem Rasen hinterher läuft, kommt halt nicht dazu, bahnbrechende Phänomene zu erforschen. Freilich gibt es auch Leute, die sich mit Studien nicht so einfach kategorisieren lassen. Schließlich existieren genügend Menschen, die ihre Vorlieben für Sport und gekühlte Weizenbiere elegant kombinieren – und dabei auch noch äußerst klug rüberkommen.

Interessant wäre, wie es die Autoren der Studie selbst mit dem Alkohol und der Bewegung halten. Vielleicht handelt es sich um trinkfreudige Sportmuffel in Kombination mit Stubenhockertum. Und die Studie ist aus einer Sektlaune heraus entstanden. Ob es für einen Nobelpreis reicht, muss sich noch zeigen. (nyf)