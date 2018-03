Unbewaffneter Schwarzer in USA wurde in Rücken getroffen

Kurz nach 15 Uhr ist am Nachmittag des Karfreitags in einem Wohnhaus in der Fayencestraße in Schrezheim ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Ellwanger Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, und 34 Einsatzkräften aus. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden beträgt etwa 50 000 Euro. Der Großteil des Hauses blieb weiterhin bewohnbar. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.