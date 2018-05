UN-Menschenrechtsrat prüft Lage in Deutschland

Die Donau wird an der Groß Bruck nicht vor dem Erörterungstermin im Landratsamt am Donnerstag, 17. Mai, 14 Uhr, aufgestaut. Das hat das Regierungspräsidium in Freiburg nach Rücksprache mit dem Landesumweltministerium beschlossen. In einem Schreiben an Schäfer hatte Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck um eine Duldung für den Aufstau noch vor dem Erörterungstermin gebeten.

„Ich bin froh, dass der Landkreis den sofortigen Wiederaufstau unterstützt, über die Einschätzung aus Freiburg und Stuttgart bin ich aber nicht glücklich“, ...