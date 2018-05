UN-Chef „zutiefst besorgt“ über Trumps Entscheidung zu Iran

Wer in Biberach indisch essen gehen will, kann das momentan nur mittwochs auf dem Wochenmarkt. Noch diesen Monat soll sich das ändern: Gurpreet Singh Bal und Swaran Kapoor eröffnen in der ehemaligen Kupferkanne ein indisches Restaurant. Das India House aus Ravensburg gibt es künftig also auch in der Waaghausstraße in Biberach.

„Wir waren schon lange auf der Suche nach einem Platz in Biberach“, sagt Inhaber Gurpreet Singh Bal. „Jetzt haben wir hier endlich die Möglichkeit.