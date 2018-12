Umfrage: Weihnachten sind Fleischfeiertage

Von Schwäbische Zeitung

Eine 23-Jährige hat sich mit ihrem Auto auf der B30 bei Biberach mehrfach überschlagen. Die junge Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Frau war am Freitag gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der B30 von Ravensburg kommend in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe von Biberach-Hagenbuch kam ihr Fahrzeug aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern, wie die Polizei schreibt. Sie prallte zunächst in die Leitplanken. Danach rutschte sie die Böschung hinunter, wobei sich das Auto mehrfach überschlug.