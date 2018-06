Umfrage: Union verliert - AfD auf Rekordhoch

Von Jasmin Off

Wo besorgte Bürger sind, ist normalerweise die AfD nicht weit weg – in Augsburg sind nun die Bürger besorgt, weil die AfD im Anmarsch ist. Am nächsten Wochenende findet in der bayerischen Großstadt der Bundesparteitag der Alternative für Deutschland statt, und Augsburg rüstet sich für den größten Polizeieinsatz seiner Geschichte.

700 AfD-Delegierte und mehr als 300 Gäste werden am Samstag und Sonntag im Messezentrum erwartet, die Polizei rechnet mit Tausenden Gegendemonstranten.